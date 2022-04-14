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Факты / Украина

Карта боевых действий на 14.04.2022 – ситуация на фронте

Марта Бондаренко редактор ленты
Карта боевых действий на 14.04.2022 – ситуация на фронте

По состоянию на 50-е сутки полномасштабной войны в Украине российские оккупанты продолжают наращивать авиационные группировки на восточной границе нашего государства. Кроме того, враг постоянно обстреливает инфраструктуру в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Карта боевых действий в Украине на 13.04.2022

На Волынском и Полесском направлениях российский враг активности не проявлял. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.

В белорусском населенном пункте Холмич военная полиция РФ и Беларуси проверяет у населения телефоны. А гражданскому населению постоянно говорят, что украинские подразделения в любое время “могут совершить нападение” на территорию Беларуси.

На Северском направлении враг перегруппировывает подразделения Центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей. Оккупанты усиливают контроль границы, осуществляют инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и т.д.

На Слобожанском направлении российские военные проводят разведку возможных направлений наступления, наращивают управление и медицинское обеспечение. Продолжается частичная осада и обстрелы Харькова.

На Донецком и Таврийском направлениях оккупанты вели бои в районах Славянска, Попасной и Курахового и пытались штурмовать Мариуполь. Однако потерпели неудачи. Бои продолжаются.

Осуществляется усиление группировки ВС РФ в районе Северодонецка.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная мобилизация населения. В Горловке местные “правоохранители” ежедневно обходят частные и многоквартирные дома.

Российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории самопровозглашенной “ДНР”. Однако эту задачу выполнили всего на 20%.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 50-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ, ISW

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Источник: Генштаб ВСУ

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