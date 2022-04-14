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Факты / Украина

В Харьковской области ВСУ взорвали мост с вражеской техникой, направлявшейся в Изюм

Марта Бондаренко редактор ленты
В Харьковской области ВСУ взорвали мост с вражеской техникой, направлявшейся в Изюм

В Харьковской области группа Сил специальных операций взорвала мост с вражеской техникой, которая ехала в Изюм.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Несколько дней назад украинские воины зафиксировали вражескую технику в Харьковской области, а именно: бронеавтомобиль Тигр, КамАЗ и три Урала. Все автомобили двигались для усиления своей группировки в Харьковской области.

Операторы Сил специальных операций установили маршрут движения вражеской колонны и осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для обустройства засады. Это был мост.

Дальше наши пиротехники заложили под мостом необходимое количество взрывчатки и просто ждали врага.

Подрыв моста вместе с российской техникой был осуществлен согласно определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну, отметили в Генштабе ВСУ.

Посредством БПЛА получили подтверждение того, что цель уничтожили. Дело завершили воины из Сил обороны Украины.

13 апреля на территории Донецкой и Луганской областей наши Вооруженные силы отбили восемь вражеских атак. Украинские воины уничтожили танк противника, четыре единицы бронированной и шесть — автомобильной техники, а также одну артиллерийскую систему оккупантов.

Кроме того, удалось сбить два вражеских истребителя.

Фото: Генштаб ВСУ

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Источник: Генштаб ВСУ

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