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Факты / Украина

Не могут укомплектовать подразделения: РФ планирует прибегнуть к скрытой мобилизации

Маліновська Ангеліна
Не могут укомплектовать подразделения: РФ планирует прибегнуть к скрытой мобилизации

Руководство РФ из-за критической ситуации с комплектованием своих подразделений планирует провести скрытую мобилизацию на национальном уровне. Она будет проходить параллельно с плановым призывом на военную службу.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что для ведения военных действий в Украине оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ.

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Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой их снимают с длительного хранения на базах и складах.

— Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основная причина – нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях, — отметили в Генштабе.

Источник: Генштаба ВСУ

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