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Факты / Украина

Олешки в Херсонской области оккупировали российские войска — мэр

Маліновська Ангеліна
Олешки в Херсонской области оккупировали российские войска — мэр

Мэр Евгений Рышук сообщил, что город Олешки на Херсонщине оккупировали россияне.

— На городской администрации уже висит российский флаг, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению, — сообщил мэр.

Также он предупредил жителей, что местные патрули не будут сотрудничать с российскими, поэтому оккупанты сами будут патрулировать улицы.

– Поэтому не выходите в комендантский час из домов, – предостерегает Рышук.

Эвакуации из Олешек тоже пока нет. Но многие уже выехали из города.

Напомним, что с 24 февраля российские войска на Херсонщине, и оккупанты так и не покидают намерения взять все под свой контроль, несмотря на сопротивление жителей области.

Источник: Евгений Рышук

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