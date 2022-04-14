Олешки в Херсонской области оккупировали российские войска — мэр

Мэр Евгений Рышук сообщил, что город Олешки на Херсонщине оккупировали россияне.
— На городской администрации уже висит российский флаг, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению, — сообщил мэр.
Также он предупредил жителей, что местные патрули не будут сотрудничать с российскими, поэтому оккупанты сами будут патрулировать улицы.
– Поэтому не выходите в комендантский час из домов, – предостерегает Рышук.
Эвакуации из Олешек тоже пока нет. Но многие уже выехали из города.
Напомним, что с 24 февраля российские войска на Херсонщине, и оккупанты так и не покидают намерения взять все под свой контроль, несмотря на сопротивление жителей области.
Источник: Евгений Рышук