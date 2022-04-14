Под Харьковом ВСУ сбили российский беспилотник Орлан-10

14 апреля в Харьковской области ВСУ сбили вражеский беспилотник типа Орлан-10.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА со ссылкой на штаб обороны Харькова.

— Военные в/ч А3017 в 15.30 в небе заметили беспилотный летательный аппарат противника типа Орлан-10. Бойцы попали в беспилотник из ЗУ-23 и нанесли ему повреждения. Также к уничтожению летательного аппарата противника подключились подразделения 92 отдельной механизированной бригады, сбившие беспилотник зенитным ракетным комплексом Стрела-10, — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 13 апреля, в Харькове местные жители снова слышали сильные взрывы, а на горизонте виднелось яркое зарево.