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Факты / Украина

Под Харьковом ВСУ сбили российский беспилотник Орлан-10

Маліновська Ангеліна
Под Харьковом ВСУ сбили российский беспилотник Орлан-10

14 апреля в Харьковской области ВСУ сбили вражеский беспилотник типа Орлан-10.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА со ссылкой на штаб обороны Харькова.

— Военные в/ч А3017 в 15.30 в небе заметили беспилотный летательный аппарат противника типа Орлан-10. Бойцы попали в беспилотник из ЗУ-23 и нанесли ему повреждения. Также к уничтожению летательного аппарата противника подключились подразделения 92 отдельной механизированной бригады, сбившие беспилотник зенитным ракетным комплексом Стрела-10, — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 13 апреля, в Харькове местные жители снова слышали сильные взрывы, а на горизонте виднелось яркое зарево.

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