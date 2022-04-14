Россия угрожает нанести удары по Киеву и другим городам Украины, где вроде бы могут находиться “центры принятия решений”.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Так, в минобороны РФ говорят, что “видят попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России”.

— Если подобные диверсии продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, — заявили в минобороны РФ.

Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает сохранять спокойствие и не подвергаться провокациям Кремля.

Ранее в российском городе Белгород у границы с Украиной из-за взывов вспыхнул пожар на топливном складе. К взрывам на нефтебазе могут быть причастны местные жители. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Позже минобороны Великобритании сообщило, что вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов, усложнит и без того растянутые логистические цепочки России. Особенно может пострадать снабжение российских войск, окруживших Харьков.