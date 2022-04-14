Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 50 день войны
Убили Убили
197 детей
Ранили Ранили
>351 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина

Россияне обстреляли Великую Писаревку на Сумщине

Валентина Летяк редактор ленты
Обстріл Великої Писарівки

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска обстреляли поселок Великая Писаревка.

– Великая Писаревка. Российская вражеская сторона обстреляла наши территории. Подробности со временем, – написал он в соцсети.

Великая Писаревка находится в Ахтырском районе, на левом берегу реки Ворскла, в 90 км от Сум и в 33 км – от железнодорожной станции Кириковка.

На территории Сумской области с начала полномасштабного вторжения РФ убито более 100 мирных жителей, поиск пропавших граждан продолжается.

Это предварительные цифры, поскольку людей до сих пор находят со следами пыток, со связанными руками и с огнестрельными ранениями.

Многие жители области сейчас находятся в российском плену.

Фото: Дмитро Живицький

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка