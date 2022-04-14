Россияне обстреляли Великую Писаревку на Сумщине

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска обстреляли поселок Великая Писаревка.

– Великая Писаревка. Российская вражеская сторона обстреляла наши территории. Подробности со временем, – написал он в соцсети.

Великая Писаревка находится в Ахтырском районе, на левом берегу реки Ворскла, в 90 км от Сум и в 33 км – от железнодорожной станции Кириковка.

На территории Сумской области с начала полномасштабного вторжения РФ убито более 100 мирных жителей, поиск пропавших граждан продолжается.

Это предварительные цифры, поскольку людей до сих пор находят со следами пыток, со связанными руками и с огнестрельными ранениями.

Многие жители области сейчас находятся в российском плену.

Фото: Дмитро Живицький