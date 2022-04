Специалисты американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), аналитического центра, который проводит исследования в сфере обороны и международной политики, сообщают, что утверждения России о якобы массовой капитуляции украинцев в Мариуполе, скорее всего, ложны.

В то же время там отмечают, что 13 апреля российские войска вынудили украинских защитников покинуть металлургический завод имени Ильича в северном Мариуполе, что еще больше сжало два оставшихся очага украинских военных.

Аналитики считают, что российские войска, “скорее всего, захватят Мариуполь на следующей неделе”.

Кроме того российские войска продолжают вести маломасштабные ограниченные наступательные операции как на изюмском, так и на северодонецком направлениях и еще не приступили к более широкой наступательной кампании.

ISW обновила свою оценку четырех основных операций, в которых в настоящее время участвуют российские агрессоры:

Основное усилие 1 – Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий): вспомогательное усилие 1 – Харьков и Изюм, поддерживающее усилие 2 – южная ось, вспомогательное усилие 3 – Сумы и северо-восточная Украина.

Основное усилие 2 – Восточная Украина. Подчиненное основное усилие – Мариуполь (цель России: захватить Мариуполь и сократить число украинских защитников).

Исследователи добавили, что несмотря на то, что войска РФ захватили металлургический завод имени Ильича на севере Мариуполя, некоторым элементам оборонявшихся украинских сил удалось бежать, чтобы соединиться с украинскими войсками в Азовстали.

Кроме того российские силы нанесли несколько ударов по украинским защитникам в юго-западном порту и восточном металлургическом комбинате Азовсталь и обстреляли военных Украины в Мариупольском порту 12-13 апреля.

Городской совет Мариуполя утверждает, что российские агрессоры продолжают целенаправленно создавать гуманитарную катастрофу посредством преднамеренных атак на гражданскую инфраструктуру.

На Донецком и Луганском направлениях рашисты продолжили безуспешные локальные атаки в Сверодонецке, Рубежном и Попасной, но не добились существенного прогресса.

Аналитики отметили, что российские захватчики продолжают перебрасывать поврежденные подразделения на Донбасс. В то же время Кремль ввел желтый уровень угрозы в регионах России, граничащих с Украиной, с 13 по 26 апреля – вероятно, для организации передислокации личного состава и техники на восток Украины путем введения ограничений на передвижение гражданского населения.

Генштаб Украины утверждает, что РФ сформировала пять малочисленных мотострелковых полков (103-й, 109-й, 113-й, 125-й и 127-й) из насильно мобилизованного личного состава в Донецке и Луганске. Эти полки состоят из пяти батальонов по ​​300 человек в каждом, и только 5-10% новобранцев имеют боевой опыт.

На Харьковщине агрессоры продолжали перегруппировку для проведения наступательных операций, 13 апреля они провели лишь незначительные атаки к югу от Изюма.

Источники в американской разведке уточняют, что усилия России по укреплению Изюма продвигаются медленно.

Также 13 апреля российские силы провели небольшие атаки в Херсонской области, но безуспешно. Источники в американской разведке утверждают, что российские силы, вероятно, создали две базы снабжения в Крыму и на юге Украины для операций по пополнению запасов в Мариуполе и Херсоне.

Источник: ISW