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Факты / Украина

Украинских пилотов Чижа и Пепеляшко освободили из российского плена – ГУР

Валентина Летяк редактор ленты
Звільнені з полону пілоти

Иван Пепеляшко и Алексей Чиж – украинские пилоты, попавшие в плен 8 марта в районе Новой Басани (Черниговская область) – уже на свободе и вернулись домой. Сейчас оба в госпитале, где получают необходимую медицинскую помощь.

Освободить их удалось благодаря усилиям Главного управления разведки Минобороны Украины.

Россияне несколько раз меняли место содержания украинцев, а затем перевезли в СИЗО Курска, где они находились в камере еще с восемью офицерами ВСУ.

Пепеляшко рассказал, что украинцам не оказывают элементарную медицинскую помощь, даже тем, у кого серьезные ранения:

– Ребята держатся, но у большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но тщетно.

А Чиж вспомнил об изнурительных допросах, которые всегда начинались с путинской пропаганды о том, что Украину якобы придумал Ленин.

– Принуждали записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части, будут отрезать по кусочку. Вспоминали о наших семьях и об угрожающей им опасности, – рассказал летчик.

В то же время, по словам Пепеляшко, российские офицеры даже во время допросов признавали, что их блиц-криг провалился, однако они действительно зомбированы, поскольку постоянно спрашивали, много ли в Украине “нациков”, от которых они якобы хотят нас “освободить”.

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Фото: ГУР Міноборони

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