Апрель, 14 в 6:04

Укрзализныця назначила 9 дополнительных эвакуационных рейсов на 14 апреля

На 14 апреля Укрзалізниця назначила девять дополнительных эвакуационных рейсов. Об этом сообщается на сайте УЗ. Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы из Покровска, Славянска, Харькова, Одессы. График дополнительных рейсов: Покровск: 16:30 – № 234/233 Покровск – Чоп Львов: 23:50 – № 274/273 Львов – Полтава Юж. Одесса: 22:32 – № 238/237 Одесса-Главная – Ужгород Славянск: 17:00 – № 274/273 Славянск – Львов Харьков: 11:30 – №229/230 Харьков-Пас. – Ужгород Другие: 04:00 – № 229/230 Ужгород – Харьков-Пасс.

11:30 – №219/220 Запорожье-1 – Львов

14:00 – № 5501 Новозолотаровка – Лозовая

23:30 – № 234/233 Чоп – Днепр Время отправки может изменяться. Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на фоне угрозы наступления российской армии призвал жителей региона срочно покинуть область.

Источник: Укрзализныця

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