На 14 апреля Укрзалізниця назначила девять дополнительных эвакуационных рейсов.
Об этом сообщается на сайте УЗ.
Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы из Покровска, Славянска, Харькова, Одессы.
График дополнительных рейсов:
Покровск: 16:30 – № 234/233 Покровск – Чоп
Львов: 23:50 – № 274/273 Львов – Полтава Юж.
Одесса: 22:32 – № 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
Славянск: 17:00 – № 274/273 Славянск – Львов
Харьков: 11:30 – №229/230 Харьков-Пас. – Ужгород
Другие:
- 04:00 – № 229/230 Ужгород – Харьков-Пасс.
- 11:30 – №219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:00 – № 5501 Новозолотаровка – Лозовая
- 23:30 – № 234/233 Чоп – Днепр
Время отправки может изменяться.
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