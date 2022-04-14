Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские власти знали о подготовке вторжения РФ в Украину, но ожидали начала войны не 24 февраля, а 22. Об этом он рассказал в интервью ВВС.

– Мы осознавали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-е. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас. Единственное, чего мы не ожидали – это то, что будет задействована территория Беларуси. Дискуссии об этом были, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но случилось как случилось. И винить нас, что мы не готовились, – совершенно некорректно, – заявил Данилов.

Он также добавил, что власти не могли выйти и публично сказать населению о том, что 22 февраля начнется война, так как это недопустимо с точки зрения госуправления.

– На самом деле вторжение началось в 3.40, именно тогда на территорию Луганской области зашла первая колонна российских танков. Когда с 5.00 до 5.30 собрались члены СНБО, у нас уже были заранее заготовлены все нормативно-правовые документы, которые мы должны были принять. И кто говорит, что мы не готовились, тот просто не понимает, как все это происходит, – сказал секретарь СНБО.

По его словам, доказательством подготовки украинских властей к российскому вторжению является то, что уже 50 суток Украина успешно отражает нападение российских войск.

Сообщается, что 22 февраля вечером у украинских разведчиков были доказательства того, что россиянам дали приказ наступать, однако позднее российское командование изменило дату начала операции на 24 февраля.

В то же время разведывательные агентства западных стран прогнозировали, что Украина продержится под ударами войск РФ максимум в течение 21 суток.

Алексей Данилов утверждает, что объяснял делегациям из США, Британии и других стран, что их разведки учитывают только количество танков, пушек и т. д., пытаясь взвесить паритет между украинскими и российскими войсками. При этом они не учли желание украинского народа отстаивать свою землю и защищать свою свободу.

Секретарь СНБО уточнил, что 1 января вступил в силу закон О национальном сопротивлении, который помог создать батальоны территориальной обороны.

Также власти Украины заранее подготовили планы по организованной выдаче огнестрельного оружия теробороне на местах.

Это все, как сообщает Данилов, свидетельствует о подготовке украинскими властями к полномасштабной войне с Россией.