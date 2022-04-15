Данилов рассказал о ракетной программе Украины и испытаниях Нептуна

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о ракетной программе Украины и испытаниях вооружения, которые происходили в последние годы.

Об этом секретарь СНБО рассказал в свете событий с российским крейсером Москва, который недавно получил удары ракетами Р-360 Нептун и затонул.

— Учитывая актуальность вопроса, Президент еще в начале июля 2019 года определил задачи по разработке Программы ракетно-реактивного вооружения на период до 2030 года. В рамках программы было завершено исследование по ключевым проектам Ольха и Нептун. Была увеличена дальность их применения и Ольхи и Нептуны были приняты на вооружение. Была сформирована единая модель кооперации производителей этих проектов и развернуто создание дополнительных производственных мощностей.

В течение 2019 и 2020 годов ДККБ Луч на полигоне в Одесской области провело успешные ракетные испытания модернизированной реактивной системы Ольха-М с увеличенной дальностью поражения.

А в апреле 2020 года на полигоне Алибей был испытан комплекс крылатых ракет наземного базирования — теперь уже знаменитый Нептун. В результате все надводные мишени были поражены.

В декабре 2021 года ДККБ Луч провело огневые испытания универсальной зенитной ракеты РК-10, которая должна размещаться на наземных, морских и воздушных платформах.

В августе 2021 года СНБО принял решение о развитии ракетного вооружения до 2031 года, и расходы по этой программе должны составить более 200 млрд грн, — написал Данилов в Facebook.

— По проекту Нептун: приказом Министерства обороны Украины от 23.08.2020 № 292 береговой ракетный комплекс 360МЦ Нептун принят на вооружение;

— также Минобороны продлило в 2021 году исполнение ОКР Нептун. Совершено дополнительное соглашение на выполнение этапа создания комплекса корабельного базирования и предусмотрено по госзаказу соответствующее финансирование изготовления ракет к нему;

— изделие Р-624Р Вильха-Р принято на вооружение Вооруженных сил Украины приказом Министерства обороны Украины от 08.11.2019 № 567;

— изделие Р-624М Вильха-М — финансирование после 2019 года было сохранено, завершены государственные испытания, — сообщил Данилов.