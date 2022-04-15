Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 51 день войны
Убили Убили
198 детей
Ранили Ранили
>355 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 964 взрослых
Факты / Украина

Эвакуация из Запорожья: расписание и рейсы поездов на 15 апреля 2022

Юля Захарченко редактор ленты
біженці

Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационных поездов из Запорожья на 15 апреля 2022. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них вы сможете узнать на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Запорожья

  • 11:30 219/220 Запорожье-1-Львов
  • 12:20 120/119 Запорожье-1-Львов
  • 14:45 4/3 Запорожье-1 — Львов
  • 14:45 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
  • 14:45 6/5 Запорожье-1 – Днепр
  • 21:38 38/37 Запорожье-1-Киев-Пас

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка