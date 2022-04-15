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Факты / Украина

Эвакуация из Днепра: расписание поездов на 15 апреля 2022 года

Юля Захарченко редактор ленты
потяги в Україні

Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра на 15 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 14:26 41/42 Днепр-Трускавец
  • 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
  • 17:00 797 Днепр — Львов
  • 17:30 232/231 Днепр-Львов
  • 23:26 38/37 Запорожье-1-Киев-Пас

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда на 15 апреля 2022: направления и расписание рейсов

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Фото: Depositphotos

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