Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 15 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киев

12:06 45/46 Ужгород-Лозовая

12:17 885 Киев-Пас-Ровно

14:07 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск

14:07 749/750Київ-Пас — Вена

14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский

15:02 55/56 Киев-Пас-Рахов

15:09 142/141 Харьков-Пас-Львов

17:09 13/14 Киев-Пас-Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пас-Ужгород

18:45 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас

19:06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск

19:13 67/68 Киев-Пас-Варшава

19:48 95/96 Киев-Пас-Рахов

20:05 29/30 Киев-Пас-Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пас — Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пас-Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пас-Чоп

21:07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пас-Ковель

21:28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог

22:22 7/6 Киев-Пас — Черновцы

22:27 46/45 Лозовая — Ужгород

22:37 91/92 Киев-Пас-Львов

23:05 180/179 Киев-Пас-Днепр

23:46 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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Фото: Укрзализныця