Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 15 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Киев
- 12:06 45/46 Ужгород-Лозовая
- 12:17 885 Киев-Пас-Ровно
- 14:07 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 14:07 749/750Київ-Пас — Вена
- 14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
- 15:02 55/56 Киев-Пас-Рахов
- 15:09 142/141 Харьков-Пас-Львов
- 17:09 13/14 Киев-Пас-Солотвино
- 17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
- 17:42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг
- 18:30 81/82 Киев-Пас-Ужгород
- 18:45 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 19:06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 19:13 67/68 Киев-Пас-Варшава
- 19:48 95/96 Киев-Пас-Рахов
- 20:05 29/30 Киев-Пас-Ужгород
- 20:12 49/50 Киев-Пас — Трускавец
- 20:21 57/59 Киев-Пас-Ворохта
- 20:21 60/58 Киев-Пас-Чоп
- 21:07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
- 21:15 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная
- 21:22 97/98 Киев-Пас-Ковель
- 21:28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог
- 22:22 7/6 Киев-Пас — Черновцы
- 22:27 46/45 Лозовая — Ужгород
- 22:37 91/92 Киев-Пас-Львов
- 23:05 180/179 Киев-Пас-Днепр
- 23:46 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
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Фото: Укрзализныця