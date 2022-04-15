Франция заявила в четверг, что ее посольство в Украине вернется в Киев из Львова, куда оно было перемещено в начале российского вторжения, сообщает Agence France-Presse.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

— Эта передислокация произойдет очень скоро и позволит Франции еще больше усилить поддержку Украины во всех сферах, чтобы противостоять войне, развязанной Россией 24 февраля, — говорится в заявлении МИД.

Однако Франция продолжает советовать своим гражданам не возвращаться в Украину, в том числе в Киев.

— Мы считаем, что возвращение остается немыслимым для тех французов, которые жили в Украине. Возвращение французских соотечественников сегодня остается формально запрещенным, — отметили во вторник в правительстве Франции, подчеркнув, что вся Украина остается зоной боевых действий.

Франция оказывает поддержку Украине в виде военной техники, гуманитарной помощи и помощи в расследовании злоупотреблений, предположительно совершенных российскими войсками в отношении украинских мирных жителей, в дополнение к гуманитарной поддержке Польши и Молдовы, которые принимают у себя много украинских беженцев.

В последние дни ряд других стран заявили, что вновь откроют свои посольства в Киеве после вывода российских войск, в том числе посольства Чехии, Италии, Португалии и Турции, а также офис Евросоюза.