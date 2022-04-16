Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 51 день войны
Убили Убили
198 детей
Ранили Ранили
>355 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 964 взрослых
Факты / Украина

Кабмин обязал госслужащих вернуться в Украину до 25 апреля

Маліновська Ангеліна
Кабмин обязал госслужащих вернуться в Украину до 25 апреля

Кабинет министров обнародовал постановление №440, согласно которому государственные служащие обязуются вернуться в Украину до 25 апреля. В случае нарушения им грозит дисциплинарное взыскание или увольнение.

Соответствующее постановление было опубликовано на Урядовом портале 12 апреля.

Отмечается, что в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью многие государственные служащие были вынуждены временно сменить место жительства. Но многие из них продолжают работать удаленно.

Читайте
Закон о возвращении мужчин в Украину во время военного положения: стали известны возможные сроки

Одобренный документ предусматривает возможность работы сотрудников за границей в период военного положения только в случае служебной командировки. В то же время он дает право руководителям государственной службы вводить дистанционную работу для служащих, находящихся на территории Украины. При этом руководитель госслужбы может применять дисциплинарное взыскание к подчиненным, находящимся в рабочее время вне рабочего места без его решения.

Источник: Урядовый портал

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка