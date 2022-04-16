Кабмин обязал госслужащих вернуться в Украину до 25 апреля

Кабинет министров обнародовал постановление №440, согласно которому государственные служащие обязуются вернуться в Украину до 25 апреля. В случае нарушения им грозит дисциплинарное взыскание или увольнение.

Соответствующее постановление было опубликовано на Урядовом портале 12 апреля.

Отмечается, что в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью многие государственные служащие были вынуждены временно сменить место жительства. Но многие из них продолжают работать удаленно.

Одобренный документ предусматривает возможность работы сотрудников за границей в период военного положения только в случае служебной командировки. В то же время он дает право руководителям государственной службы вводить дистанционную работу для служащих, находящихся на территории Украины. При этом руководитель госслужбы может применять дисциплинарное взыскание к подчиненным, находящимся в рабочее время вне рабочего места без его решения.

Источник: Урядовый портал