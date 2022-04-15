На 51-е сутки полномасштабной войны в Украине российские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры. Прошедшие сутки враг пытался захватить Попасную и Рубежное Луганской области, но потерпел неудачу.

Карта боевых действий в Украине на 14.04.2022

На Северском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений.

На Южнобужском направлении российский враг пытается ввезти оборудование для фортификации своих позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники. Также оккупанты продолжают ведение разведки с помощью беспилотников.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили восемь атак врага, уничтожили четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему противника.

Отдельные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

13 апреля стало известно, что две украинские ракеты Нептун попали в крейсер Москва. Именно этот крейсер 24 февраля участвовал в атаке на остров Змеиный. И именно этот корабль украинский пограничник послал в известном направлении.

14 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко сказал, что крейсер Москва догорает в Черном море.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 51-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW