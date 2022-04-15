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Факты / Украина

В Черниговской области враг атаковал позиции украинских пограничников из минометов

Юлия Соколова редактор ленты
Держприкордонслужба

В пятницу, 15 апреля, российские войска обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области.

По информации Государственной пограничной службы Украины, враг применил минометы в районе населенного пункта Сеньковка.

Российские захватчики вели минометный обстрел с территории РФ.

– В Черниговской области враг коварно атакует позиции пограничников. Сегодня в 08.25 и в 09.00 с территории РФ зафиксирован минометный обстрел местности, прилегающей к государственной границе Украины в районе населенного пункта Сеньковка, — отметили в ГПСУ.

В общей сложности с вражеской территории было произведено 13 выстрелов.

К счастью, пострадавших среди пограничников и мирных жителей нет.

В то же время над местностью, которую обстреляли войска РФ, все время кружит вражеский беспилотник.

Следует отметить, что в начале апреля Украина возобновила контроль над границей в Черниговской области. Тогда над военным городком Черниговского пограничного отряда торжественно подняли флаг Украины.

Как рассказывал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, обстрелы войск РФ серьезно повредили инфраструктуру городка, где расположен Черниговский пограничный отряд.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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