Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 51 день войны
Убили Убили
198 детей
Ранили Ранили
>355 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 964 взрослых
Факты / Мир

На Донбассе сорван план о принудительной мобилизации – разведка

Анастасия Гевко редактор ленты
На Донбассе сорван план о принудительной мобилизации – разведка

В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации, сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины в пятницу, 15 апреля.

– План по мобилизации 26 тыс. “резервистов” с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться “пушечным мясом” в армии оккупанта. Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена, – говорится в заявлении разведки.

Сообщается также, что с личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся ни учения, ни инструктажи. Кроме того, их снабжают непригодным для использования оружием и амуницией.

– Представители армии РФ, проводящие рекрутинг, обещают задействовать “новобранцев” в задачах обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонных позиций. Впрочем, как показывает практика, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях против Украины, – подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, как сообщается, именно таких новобранцев используют для проведения “разведки боем” и выявления позиций украинских защитников.

Читайте
Карта боевых действий на 15.04.2022 – ситуация на фронте

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка