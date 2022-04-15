На Донбассе сорван план о принудительной мобилизации – разведка

В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации, сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины в пятницу, 15 апреля.

– План по мобилизации 26 тыс. “резервистов” с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться “пушечным мясом” в армии оккупанта. Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена, – говорится в заявлении разведки.

Сообщается также, что с личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся ни учения, ни инструктажи. Кроме того, их снабжают непригодным для использования оружием и амуницией.

– Представители армии РФ, проводящие рекрутинг, обещают задействовать “новобранцев” в задачах обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонных позиций. Впрочем, как показывает практика, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях против Украины, – подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, как сообщается, именно таких новобранцев используют для проведения “разведки боем” и выявления позиций украинских защитников.