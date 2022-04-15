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Факты / Украина

Российские военные пытаются имитировать выборы в оккупированных городах и селах – Генштаб

Илья Нежигай редактор ленты
Знищена російська техніка_втрати техніки Росії

Российские диверсионно-разведывательные группы угоняют или насильственно забирают авто и одежду у гражданских, для проведения диверсий.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Военные сообщили, что в течение текущих суток во всех направлениях военная ситуация существенных изменений не претерпела.

— Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях, — сообщили в штабе.

В ВСУ сообщили, что вражеская авиация продолжает авиаудары по Мариуполю, а вокруг Харькова продолжается частичная блокада.

В то же время на Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, но успеха не имел.

— В нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины. Нарушая правила ведения войны, диверсионно-разведывательные группы врага для проведения диверсий на территории Украины, похищают или, угрожая физической расправой, забирают автомобильный транспорт и гражданскую одежду у местных жителей, — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что российские оккупационные войска проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, относившихся к военной службе, чтобы подавить сопротивление украинцев.

Вооруженные силы Украины фиксируют в Луганской области, где враг временно занял районы, использование зданий и прилегающих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.

В отдельных городах и селах российские оккупанты пытаются имитировать выборы и незаконно назначать “органы местного самоуправления” из числа местных жителей, лояльных к оккупационным властям.

Впрочем, подразделения Сил обороны Украины отчитались, что продолжают удерживать определенные оборонные рубежи, наносить врагу потери и постепенно освобождать населенные пункты от войск российских захватчиков.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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