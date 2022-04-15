Из-за развязанной Россией полномасштабной войны сотни тысяч украинцев не имеют сейчас доступа к питьевой воде.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

– В результате действий российских оккупантов жители десятков украинских городов частично или полностью не имеют доступа к питьевой воде. Из-за активных боевых действий в населенных пунктах на Востоке Украины возникла угроза уничтожения системы водоснабжения, — отметила она.

Так, по данным Денисовой, сегодня почти 1,5 млн граждан в Украине остались без доступа к водопроводной воде.

Кроме того, более 4,5 млн украинцев могут потерять водоснабжение из-за повреждения электросетей и водопровода во время боевых действий.

Из-за отключения электроэнергии в украинских населенных пунктах останавливаются водяные насосы. А повреждение трубопроводов во время обстрелов делает невозможным подачу воды людям.

– Люди вынуждены использовать воду из грязных источников – рек, озер, даже луж, что приводит к заражению опасными инфекционными заболеваниями, – подчеркнула Денисова.

Сложной сейчас является ситуация в Донецкой и Луганской областях, где большие города отрезаны от водоснабжения. И если пересохнет водохранилище во временно оккупированной Горловке, 340 тыс. человек могут остаться без воды.

В связи с этим Людмила Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и призвала учесть указанные факты.

– Действия РФ являются нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция). Согласно ей, государство-оккупант обязано с помощью всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами, в том числе водой, – напомнила Денисова.

Из-за полномасштабной войны в Украине может возникнуть ситуация, когда исчезнет доступ к чистой питьевой воде. Но для здоровья очень важно соблюдать нормальный питьевой режим. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в Украине рассказали, как превратить загрязненную воду в питьевую. Пошаговую инструкцию – читайте в материале.

Источник: Людмила Денисова