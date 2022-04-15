Россия очень болезненно переживает любые поражения, поэтому эмоционально и иррационально отвечает в процессе боевых действий, в частности, нанося удары по украинским гражданским объектам.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– Враг продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Война продолжается. На сегодняшний день есть несколько очень горячих зон, где продолжаются горячие бои. Скажем на Донецком и Таврическом направлениях враг пытается захватить Попасное и Рубежное. В Попасном определенное время продолжаются бои, но ВСУ не дают возможности захватить (город, – Ред.), держат оборону, – сообщила заместитель министра обороны.

По ее словам, сами бои могут длиться как несколько дней, так и несколько недель, потому что это очень длительный процесс противостояния.

Анна Маляр рассказала, что Россия использует две разные тактики ведения войны: одна согласуется с классическим военным планированием, которую более или менее можно понять, когда вторая тактика войск РФ – иррациональна.

– Это похоже, что не военные принимают решение, а принимает Путин, не воспринимающий советы военных. Поэтому с их стороны часть решений сугубо эмоциональны, которые направлены либо на удовлетворение собственных эмоций – месть или обиду, либо создание психологического давления на украинцев и власть Украины, – сказала она.

Из примеров таких действий, которые можно рассматривать как элементы шантажа, есть заявления российского военного руководства об использовании ядерного или химического оружия. Эти устрашения, считает Анна Маляр, не следует воспринимать легкомысленно, потому что они могут стать реальностью.

Заместитель министра обороны добавила, что оккупанты наносят удары не только по военно-промышленным объектам, но и по объектам гражданской инфраструктуры, что довольно странно, учитывая планы РФ захватить украинские территории и попытаться установить здесь квазиреспублики, заявила Маляр.

Она также прокомментировала утонувший российский крейсер Москва, информацию об уничтожении которого накануне подтвердили в Минобороны РФ.

– Есть прецеденты и признаки, что российская сторона не может проигрывать. Эмоционально для них это очень сложная история, потому они пытаются мстить. Второе — они считают, что это их земля, ошибочно, но считают, поэтому распоряжаются здесь очень свободно, как хозяева, — сказала Анна Маляр.

Она добавила, что попытки российского руководства атаковать свои города, чтобы потом в этом обвинить украинскую сторону – это старый советский почерк, стилю которого соответствуют заседающие в Кремле чиновники.

Фото: Анна Маляр