В Буче практически у 85% тел всех погибших жителей есть отверстия от пуль.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук в эфире информационного телемарафона.

— Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем из братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах – с отверстиями от пуль. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче, — отметил он.

Федорук утверждает, что 15 апреля, вероятно, завершатся работы по изъятию тел погибших горожан на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного, где образовалась вторая братская могила.

— Будем завершать эту работу: поднимем тела и отправим в морги, чтобы проводить уже соответствующие процедуры, а родственники могли получить тела погибших и похоронить их так, как это должно быть, – добавил он.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что у МУС есть все основания полагать, что на территории Украины, в частности в Буче и Бородянке, совершены преступления, подпадающие под нормы Римского статута.

Он также заверил, что приложит усилия для установления контакта с РФ, чтобы расследование было объективным.