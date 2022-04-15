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Факты / Украина

У них нет шансов: Синегубов о возможности войск РФ захватить Харьков

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Харків після бомбування

Российские войска битву за Харьков уже на самом деле проиграли. Они это поняли еще в первую неделю войны.

Такое мнение высказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

– Оккупанты здесь потеряли достаточно большое количество живой силы, очень много бронированной техники, авиации. И если мы удержали город еще тогда, то сейчас оборона Харькова в разы сильнее. Поэтому у них просто нет шансов, – объяснил он.

Олег Синегубов добавил: если оккупанты все же решат штурмовать Харьков, то им нужно привести гораздо больше войск, чем те, которые уже есть на месте. А собрать такое количество им будет очень непросто.

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Также Синегубов подчеркнул, что нельзя исключать намерения россиян захватить всю Харьковскую область. Но и к такому сценарию в регионе полностью готовы.

Глава ОВА объяснил, что украинские военные не уменьшают своего военного присутствия на обороне Харькова и тех фронтах, где уже выстояли. Они только укрепляют свои позиции.

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Фото: УНИАН

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