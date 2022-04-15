В США считают, что война Украины с Россией продлится до конца 2022 года – CNN

Госсекретарь Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что Соединенные Штаты считают , что российская война в Украине может продлиться до конца 2022 года.

Об этом пишет CNN со ссылкой на два европейских чиновника.

Уточняется, что официальные лица США и Европы все чаще считают, что скорого конца конфликта не видно.

Многие из официальных лиц, беседовавших с CNN, подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться война, но несколько официальных лиц заявили, что нет никаких признаков того, что конечные цели президента России Владимира Путина изменились, и маловероятно, что он пойдет на дипломатические переговоры, если только не столкнется с военным поражением.

Это мнение заметно отличается от того, которого придерживались власти Запада изначально – они ожидали, что России удастся захватить Киев за несколько дней.

Теперь же там подчеркивают неудачи Москвы на поле боя.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что боевые действия будут продолжаться “месяцы или даже дольше”, в то время как два других европейских чиновника заявили, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины могут длиться от четырех до шести месяцев, а затем приведут к тупиковой ситуации.

Энтони Блинкен сказал, что “обсудил со своими коллегами обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться, но все обсуждения вращались вокруг того, как лучше всего остановить его как можно быстрее”.

В Британии призывают удвоить поддержку Украины оружием: так, британский министр по делам Европы и Северной Америки Джеймс Клеверли заявил на этой неделе, что до начала новых российских боевых действий на Донбассе могут пройти недели, заявив журналистам, что “есть окно возможностей, и я думаю, что именно поэтому природа нашей поддержки настолько важна, что мы предоставляем оружие, оборудование, которое необходимо украинцам для выполнения той работы, которую они должны выполнять”.

Официальные лица США рассматривают дополнительную военную поддержку Украины на этой неделе как один из вариантов, но говорят, что часть того, что побудило удвоить ставки – и дополнительную поддержку – это усилия украинцев на поле боя.

Второй высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал, что американские власти якобы многое сделали, поэтому “мы действительно верим и всегда верили в наших украинских партнеров”, добавив, что украинцы использовали определенные системы вооружений “с большим эффектом”.

Цена бездействия: официальные лица также признают, что общественность может устать от постоянной поддержки Украины, и ей придется напомнить, что бездействие обойдется еще дороже.