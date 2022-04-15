Украина завершает работу над первой частью анкеты-опросника для членства в ЕС

В пятницу, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета министров и представителями Офиса главы государства по актуальным вопросам развития экономики страны в условиях войны, а также относительно первоочередных задач, требующих решения.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Офиса президента.

Как сообщается, Украина завершает работу над первой частью анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Также участники совещания обсудили возврат к работе бизнеса в Украине. В частности, было отмечено возобновление работы тяжелой промышленности, металлургии и машиностроения.

Отдельно обсуждались вопросы макроэкономической стабильности и инфляции, поступление гуманитарной помощи, состояние государственных расходов, функционирование украинской энергосистемы и завершение прохождения осенне-зимнего отопительного периода.

Президенту отчитались о работе Укрзализныци, посевной кампании и экологической политике в условиях военного положения.

Напомним, анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе Владимиру Зеленскому передала 8 апреля в Киеве президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.