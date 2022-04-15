Призывами бомбить Киев россияне наговорили на красные карточки Интерпола – Подоляк

Россияне сейчас предлагают бомбить центр Киева, уничтожать мирное население, а также ликвидировать президента Владимира Зеленского, что является основанием для уголовных производств и объявления их в международный розыск, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на призывы депутата Госдумы РФ Сергея Миронова.

– В РФ разные субъекты, потерявшиеся во времени, прямо сейчас предлагают максимально жестоко бомбить центр Киева и обязательно уничтожать мирных людей, массово уничтожать. С максимальными разрушениями, включая президента Зеленского, – написал он в соцсети.

По его словам, подобные призывы тянут на оформление так называемых красных карточек Интерпола (преступление, за которое разыскивается лицо, является преступлением в большинстве стран мира – Ред.).

– Это уже вполне конкретные уголовные производства…Медведев (вечно пьяный), Володин (спикер парламента, которого нет), Миронов, Константинов (банальный крымский вор), десятки других политиков и чиновников…Достаточно выставить на этих субъектов красные розыскные карточки. Для начала. Дальше – больше. Пора бы уже нам действительно готовиться к массовым арестам субъектов, которые с каждым днем ​​все более откровенно требуют массовых смертей украинцев, – подчеркнул Подоляк.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Миронов открыто призвал к бомбардировке Киева и ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.