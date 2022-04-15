За прошедшие сутки 14 апреля на Донбассе Вооруженные силы Украины отбили восемь вражеских атак и уничтожили немало российской техники.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Так, в Луганской области основные усилия российские оккупанты сосредоточили на попытках захватить населенные пункты Попасная и Рубежное, однако им это не удалось.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки наши воины отбили восемь атак и уничтожили четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему противника.

На Южнобужском направлении российские военные занимаются фортификацией собственных позиций, пытаются пополнить запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и т.д. Кроме того, враг продолжает разведку с помощью беспилотников.

На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений.

По состоянию на 14 апреля 2022 года, за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 19,9 тыс. своих солдат.

Фото: Генштаб ВСУ