Для окончательного завершения войны российская армия должна сломаться в Украине, как это в свое время произошло с нацистской Германией.

Такое мнение в эфире общенационального телемарафона выразил эксперт по реформированию правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Иван Ступак.

– Российская армия должна сломаться. Если сейчас еще будут подписаны какие-либо мирные соглашения, Россия не остановится. Там будут силы реваншизма, то есть через 3-4 года эта война может повториться, к сожалению. Поэтому Россия должна сейчас сломаться по аналогии с нацистской Германией, – подчеркнул эксперт.

Комментируя планы Кремля по захвату всей территории украинского Донбасса, Иван Ступак отметил, что РФ после провалов в Украине пытается “взять хоть что-то”. На этом фоне Кремль сократил количество направлений наступления с девяти до двух-трех.

– Это Юг, Восток, где им кажется, что будет гораздо легче, поскольку там есть Крым, откуда можно подтягивать оружие, амуницию, свежие резервы. С Донбасса можно подтягивать, где они за восемь лет создали мощные склады. То есть, нужно ждать массированный прессинг с этой стороны, — объяснил эксперт.

Ступак добавил, что хозяин Кремля Владимир Путин вряд ли понимает, что реально происходит на фронте, а потому будет делать все, чтобы хоть где-то одержать победу в Украине.

– То есть о перемирии сейчас вообще речь не идет. Ему нужно что-то большое, мощное захватить, какую-нибудь территорию. И после этого, возможно, он начнет переговоры. Но это не факт, – заявил эксперт.

Он также прокомментировал возможность использования Россией ядерного оружия в Украине. По словам Ивана Ступака, это будет последним аргументом Кремля, и такую вероятность отбрасывать не стоит, учитывая, как войска РФ сейчас бомбят глубокие тылы Украины.

– Я не сомневаюсь, что он (Путин, – Ред.) это может – применить ядерное оружие. Это будет его последний аргумент. Он просто не может согласиться на свое поражение. И он, я уверен, может дать такой приказ, — считает эксперт.

В то же время, он отметил, что обычно любое передвижение на военных объектах в РФ, где хранится ядерное оружие, круглосуточно контролируется нашими иностранными партнерами. И если там будет происходить какое-либо движение или подготовка к запуску ракет, западные партнеры заранее сообщат об этом Украине.

При этом эксперт подчеркнул, что большую угрозу несет не только ядерная ракета или бомба, но тактическое ядерное оружие.

– Тактическое ядерное оружие. Это такой условный “саквояж”, который может быть доставлен в любой город либо на автомобиле, либо с каким-то грузом, и применен исключительно для уничтожения какого-то населенного пункта, который оказывает сопротивление, или какого-то важного военного объекта, — рассказал Ступак.

Эксперт предполагает, что РФ может применить тактическое ядерное оружие для шантажа, угроз и морального давления на украинских военных, чтобы заставить их не сопротивляться. Поэтому, по мнению Ступака, нельзя исключать применение такого оружия, например, в уязвимом сейчас Мариуполе.

Фото: Генеральный штаб ВСУ