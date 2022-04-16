Директор компании Defense Express и военный эксперт Сергей Згурец рассказал, как долго может длиться война в Украине.

Он отметил, что достаточно сложно определить временные рамки войны, которая имеет ряд плавающих параметров. В частности, важно понимать, какие цели должны быть достигнуты для завершения военных действий.

— С точки зрения Украины, это означает, что должна быть освобождена вся захваченная территория, включая Крым. Враг ставит задачи, которые были непонятны с самого начала, потому что демилитаризация, денацификация – это вещи, которые были только в голове Путина, но сейчас являются элементом движущей силы для всей российской общины. Эти цели вообще недостижимы. Фактически даже сложно говорить, что является конечной целью войны. С точки зрения европейских государств, США и, собственно, нас, это означает, что страна, которая продуцирует агрессию в мире, просто не должна существовать с действующим политическим руководством и не имеет права на цивилизованное общение с миром в целом, — сказал он в эфире общенационального телемарафона.

Он подчеркнул, что санкции против врага должны быть решительными, действенными и в конечном счете должны привести к разрушению Российской Федерации.

Этот процесс будет продолжаться в течение нескольких лет, поэтому сегодня нельзя четко определить временные рамки войны.

По словам эксперта, Россия частично пересмотрела свои цели в войне против Украины. Сейчас главной задачей вражеской армии является обеспечение контроля над Донецкой и Луганской областями в административных границах.

– Они сами ставят себе такие цели, которые позволяют отходить назад и создавать для своего народа другую картинку достижения целей. Но, в любом случае, сейчас важным испытанием является их попытка обеспечить контроль над Донецкой и Луганской областями в административных границах, это они считают пока главной задачей. А с нашей стороны говорится, чтобы в рамках этой условной второй кампании вообще выбить российскую орду за территорию этих областей, — добавил Згурец.