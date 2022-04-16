Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра на 16 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Днепра
- 05: 00 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:27 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1
- 14: 26 41/42 Днепр-Трускавец
- 16: 39 4/3 Запорожье-1-Львов
- 17: 00 797 Днепр — Львов
- 17: 30 232/231 Днепр-Львов
- 18: 09 88/87 Казатин-Ковель
- 21: 57 92/91 Знаменка-Пятихатки
- 22:30 179/189 Каменское-Пассажирская — Днепр
- 23: 26 38/37 Запорожье-1-Киев-Пас
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.