Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра на 16 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

05: 00 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:27 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1

14: 26 41/42 Днепр-Трускавец

16: 39 4/3 Запорожье-1-Львов

17: 00 797 Днепр — Львов

17: 30 232/231 Днепр-Львов

18: 09 88/87 Казатин-Ковель

21: 57 92/91 Знаменка-Пятихатки

22:30 179/189 Каменское-Пассажирская — Днепр

23: 26 38/37 Запорожье-1-Киев-Пас

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.