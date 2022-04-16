Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 16 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киев

02: 00 111/112 Харьков-Пас-Львов

04: 02 21/22 Харьков-Пас-Трускавец

05: 19 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас

05:38 138/137 Лозовая — Хмельницкий

06: 40 60/58 Чоп-Киев-Пас

08: 00 722 Киев-Пас-Харьков-Пас

08:30 715/716 Киев-Пас — Пшемысль

08: 54 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пас

12: 06 45/46 Ужгород-Лозовая

12: 17 885 Киев-Пас-Ровно

14: 07 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск

14:07 749/750 Киев-Пас — Вена

14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский

15: 02 55/56 Киев-Пас-Рахов

15: 17 867 Киев-Пас-Гречаны

17: 09 13/14 Киев-Пас-Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий

17: 42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг

18: 30 81/82 Киев-Пас-Ужгород

18: 45 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас

19: 06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск

19: 13 67/68 Киев-Пас-Варшава

19: 48 95/96 Киев-Пас-Рахов

20: 05 29/30 Киев-Пас-Ужгород

20:12 49/59 Киев-Пас — Трускавец

20: 21 57/59 Киев-Пас-Ворохта

20: 21 60/58 Киев-Пас-Чоп

21: 07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1

21: 15 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная

21: 22 97/98 Киев-Пас-Ковель

21: 28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог

22:22 7/8 Киев-Пас — Черновцы

22: 27 46/45 Лозовая — Ужгород

22: 37 91/92 Киев-Пас-Львов

23: 05 180/179 Киев-Пас-Днепр

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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Фото: Укрзализныця