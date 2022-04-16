Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 16 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Киев
- 02: 00 111/112 Харьков-Пас-Львов
- 04: 02 21/22 Харьков-Пас-Трускавец
- 05: 19 138/137 Хмельницкий-Харьков-Пас
- 05:38 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 06: 40 60/58 Чоп-Киев-Пас
- 08: 00 722 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 08:30 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 08: 54 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пас
- 12: 06 45/46 Ужгород-Лозовая
- 12: 17 885 Киев-Пас-Ровно
- 14: 07 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 14:07 749/750 Киев-Пас — Вена
- 14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
- 15: 02 55/56 Киев-Пас-Рахов
- 15: 17 867 Киев-Пас-Гречаны
- 17: 09 13/14 Киев-Пас-Солотвино
- 17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
- 17: 42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг
- 18: 30 81/82 Киев-Пас-Ужгород
- 18: 45 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 19: 06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 19: 13 67/68 Киев-Пас-Варшава
- 19: 48 95/96 Киев-Пас-Рахов
- 20: 05 29/30 Киев-Пас-Ужгород
- 20:12 49/59 Киев-Пас — Трускавец
- 20: 21 57/59 Киев-Пас-Ворохта
- 20: 21 60/58 Киев-Пас-Чоп
- 21: 07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
- 21: 15 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная
- 21: 22 97/98 Киев-Пас-Ковель
- 21: 28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог
- 22:22 7/8 Киев-Пас — Черновцы
- 22: 27 46/45 Лозовая — Ужгород
- 22: 37 91/92 Киев-Пас-Львов
- 23: 05 180/179 Киев-Пас-Днепр
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
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Фото: Укрзализныця