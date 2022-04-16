Российские самолеты Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области утром 16 апреля.

Четыре крылатые ракеты над областью уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования Запад.

Как уточнили в Вооруженных силах Украины, истребители оккупантов вылетали с аэродрома Барановичи.

– ”Спасибо” Беларуси за содействие в доставке смертельных подарков, – упрекнули в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что информация об атаке во Львовскую область появилась от местных жителей утром. Люди сообщали, что слышали звуки взрывов в регионе.

На мощный взрыв пожаловались и жители столицы. Как впоследствии сообщил городской глава Киева Виталий Кличко, взрыв прогремел в Дарницком районе на окраине города.

Данные о пострадавших уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Воздушное командование Запад Воздушных сил ВСУ

Фото: Воздушное командование Запад Воздушных сил ВСУ