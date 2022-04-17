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Факты / Украина

Полтора десятка военных, артсистемы и БМП: силами ОТУ Восток отбита атака оккупантов

Наташа Тарчевська редактор ленты
Полтора десятка военных, артсистемы и БМП: силами ОТУ Восток отбита атака оккупантов

Украинские защитники оперативно-тактической группировки Восток успешно отразили атаку российских оккупантов.

Об этом говорится на официальной странице военных в Facebook.

В результате “встречи” с украинскими бойцами 16 апреля было уничтожено 16 человек личного состава, также среди потерь — немало военной техники.

Населенный пункт и область, где произошло столкновение с врагом, пока не разглашаются. Потери:

  • БМП – 2;
  • Артиллерийские системы – 4;
  • Артиллерийские тягачи (АТ) – 2;
  • Беспилотники (БПЛА) – 3.

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