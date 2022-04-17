Полтора десятка военных, артсистемы и БМП: силами ОТУ Восток отбита атака оккупантов

Украинские защитники оперативно-тактической группировки Восток успешно отразили атаку российских оккупантов.
Об этом говорится на официальной странице военных в Facebook.
В результате “встречи” с украинскими бойцами 16 апреля было уничтожено 16 человек личного состава, также среди потерь — немало военной техники.
Населенный пункт и область, где произошло столкновение с врагом, пока не разглашаются. Потери:
- БМП – 2;
- Артиллерийские системы – 4;
- Артиллерийские тягачи (АТ) – 2;
- Беспилотники (БПЛА) – 3.