Российские военные нанесли два удара по Днепропетровской области.
Об этом утром 16 апреля сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В результате вражеских обстрелов полностью разрушена птицефабрика в Днепровском районе.
По словам главы ОВА, в здании никого и ничего не было, потому что птицефабрика не работала.
– Снова попали своими “кривыми” ракетами в “стратегический” объект, – прокомментировал обстрел РФ Валентин Резниченко.
РФ полностью разрушила птицефабрику в Днепропетровской области / 3 фотографии
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко