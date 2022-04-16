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Факты / Украина

РФ полностью разрушила птицефабрику в Днепропетровской области

Татьяна Забожко редактор ленты
Удар по птахофабриці в Дніпропетровській області

Российские военные нанесли два удара по Днепропетровской области.

Об этом утром 16 апреля сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате вражеских обстрелов полностью разрушена птицефабрика в Днепровском районе.

По словам главы ОВА, в здании никого и ничего не было, потому что птицефабрика не работала.

– Снова попали своими “кривыми” ракетами в “стратегический” объект, – прокомментировал обстрел РФ Валентин Резниченко.

Удар по птахофабриці в Дніпропетровській області
Удар по птахофабриці в Дніпропетровській області
Удар по птахофабриці в Дніпропетровській області
Удар по птахофабриці в Дніпропетровській області
Удар по птахофабриці в Дніпропетровській області
Удар по птахофабриці в Дніпропетровській області
РФ полностью разрушила птицефабрику в Днепропетровской области / 3 фотографии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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