Россия использует депортированных украинских детей для пропаганды – СНБО

Российские СМИ распространяют фейковую информацию, используя принудительно депортированных украинских детей, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Речь идет в частности о том, что якобы “украинский режим, подражая третьему рейху, отправляет воевать детей”, а для так называемого подтверждения кремлевская пропаганда использует вроде бы интервью с украинскими детьми.

— В материалах приводятся бессодержательные цитаты, в дополнение к которым псевдожурналисты дезинформируют, что именно “эти дети с начала спецоперации работали шпионами в Украине”, — отмечают в СНБО.

То, что Россия использует детей в информационной войне, является грубым нарушением норм международного права.

По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, российские наемники принудительно депортировали на территорию страны-агрессора более 790 тыс. граждан Украины, среди которых около 150 тыс. детей.