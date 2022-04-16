В Харьковской областной военной администрации показали, как выглядит освобожденная Рогань от российских оккупантов.
Места разрушений в возвращающемся к жизни поселке начальнику ОВА Олегу Синегубову и его заместителям показал глава населенного пункта.
Во дворе садика и школы сейчас торчат снаряды, на месте домов остались воронки.
Местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера.
– Продолжается учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе предприятий. Около 50% построек – почти без крыш, 70% – без окон. Дотла выгорели от прямых попаданий снарядов – 27. Много изуродованных жилых домов в селе Докучаевское, – сообщает глава областной военной администрации.
15 апреля в поселке впервые появилось электроснабжение. В настоящее время местные власти и коммунальные службы делают все возможное, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением.
Из областного логистического центра было передано почти 2,5 тыс. продуктовых наборов.
– Россияне безжалостно уничтожали населенный пункт. Под украинскими флагами постепенно и совместными усилиями мы все отстроим, – подчеркнул Олег Синегубов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.
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