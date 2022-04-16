В Харьковской областной военной администрации показали, как выглядит освобожденная Рогань от российских оккупантов.

Места разрушений в возвращающемся к жизни поселке начальнику ОВА Олегу Синегубову и его заместителям показал глава населенного пункта.

Во дворе садика и школы сейчас торчат снаряды, на месте домов остались воронки.

Местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера.

– Продолжается учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе предприятий. Около 50% построек – почти без крыш, 70% – без окон. Дотла выгорели от прямых попаданий снарядов – 27. Много изуродованных жилых домов в селе Докучаевское, – сообщает глава областной военной администрации.

15 апреля в поселке впервые появилось электроснабжение. В настоящее время местные власти и коммунальные службы делают все возможное, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением.

Из областного логистического центра было передано почти 2,5 тыс. продуктовых наборов.

– Россияне безжалостно уничтожали населенный пункт. Под украинскими флагами постепенно и совместными усилиями мы все отстроим, – подчеркнул Олег Синегубов.

Снаряды в садике й воронки во дворах: в Харьковской ОВА показали освобожденную Рогань / 8 фотографий

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