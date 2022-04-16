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Факты / Украина

Снаряды в садике й воронки во дворах: в Харьковской ОВА показали освобожденную Рогань

Татьяна Забожко редактор ленты
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових

В Харьковской областной военной администрации показали, как выглядит освобожденная Рогань от российских оккупантов.

Места разрушений в возвращающемся к жизни поселке начальнику ОВА Олегу Синегубову и его заместителям показал глава населенного пункта.

Во дворе садика и школы сейчас торчат снаряды, на месте домов остались воронки.

Местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера.

– Продолжается учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе предприятий. Около 50% построек – почти без крыш, 70% – без окон. Дотла выгорели от прямых попаданий снарядов – 27. Много изуродованных жилых домов в селе Докучаевское, – сообщает глава областной военной администрации.

15 апреля в поселке впервые появилось электроснабжение. В настоящее время местные власти и коммунальные службы делают все возможное, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением.

Из областного логистического центра было передано почти 2,5 тыс. продуктовых наборов.

– Россияне безжалостно уничтожали населенный пункт. Под украинскими флагами постепенно и совместными усилиями мы все отстроим, – подчеркнул Олег Синегубов.

Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Снаряды в садике й воронки во дворах: в Харьковской ОВА показали освобожденную Рогань / 8 фотографий

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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