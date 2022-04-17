Выживших нет: в Токмаке ВСУ нанесли удар по составу российских оккупантов

Вооруженные силы Украины успешно разгромили личный состав рашистов в Токмаке Запорожской области. Враг был уничтожен вместе с боеприпасами.

Об этом вечером 16 апреля сообщили в Фонде помощи армии Вернись живым. Отмечается, что скорректировать огонь украинским военным помогли небезразличные граждане.

Напомним, о перемещении российских войск нужно сообщать Вооруженным силам Украины. Для этого Минцифры разработало специальный чат-бот єВорог, куда можно отправить все данные о местонахождении техники и личного состава рашистов.

Перейти в чат-бот єВорог можно в Telegram или с главного экрана мобильного приложения Дія.