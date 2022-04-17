В Херсонской области украинские защитники уничтожили три российских Тигра и одну БМП. Остатки пехоты оккупантов были ликвидированы, когда они пытались бежать через поле.

Об этом вечером 16 апреля сообщили воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Отмечается, что рашисты сами решили двинуться им навстречу из временно оккупированного села.

Ехали навстречу судьбе: на Херсонщине ВСУ уничтожили технику и остатки пехоты РФ / 5 фотографий

— Прорыв, разведка боем или просто заблудились – наши разбирать не стали. Военные подпустили рашистов ближе, на столько близко, чтобы в наиболее подходящий момент сделать несколько точных выстрелов, — говорится в сообщении.

Особенно отличились младший сержант и старший солдат, которые совершили обстрел врага из противотанкового ракетного комплекса Корсар (украинского производства — Ред.).

— Остатки экипажа, выжившие от ударов противотанковых ракет еще попытались спасаться из горящей техники, пустились напрямик. Но куда им бежать среди степей украинского юга? разве что на встречу пулям наших защитников и верную смерть, потому что другого их здесь не ждет. Оккупанты — вас ждет ад, и не только на земле… — заверили солдаты 28-й бригады.

Источник: 28 ОМЕХБР