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Факты / Украина

Ехали навстречу судьбе: на Херсонщине ВСУ уничтожили технику и остатки пехоты РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Ехали навстречу судьбе: на Херсонщине ВСУ уничтожили технику и остатки пехоты РФ

В Херсонской области украинские защитники уничтожили три российских Тигра и одну БМП. Остатки пехоты оккупантов были ликвидированы, когда они пытались бежать через поле.

Об этом вечером 16 апреля сообщили воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Отмечается, что рашисты сами решили двинуться им навстречу из временно оккупированного села.

Ехали навстречу судьбе: на Херсонщине ВСУ уничтожили технику и остатки пехоты РФ / 5 фотографий

— Прорыв, разведка боем или просто заблудились – наши разбирать не стали. Военные подпустили рашистов ближе, на столько близко, чтобы в наиболее подходящий момент сделать несколько точных выстрелов, — говорится в сообщении.

Особенно отличились младший сержант и старший солдат, которые совершили обстрел врага из противотанкового ракетного комплекса Корсар (украинского производства — Ред.).

— Остатки экипажа, выжившие от ударов противотанковых ракет еще попытались спасаться из горящей техники, пустились напрямик. Но куда им бежать среди степей украинского юга? разве что на встречу пулям наших защитников и верную смерть, потому что другого их здесь не ждет. Оккупанты — вас ждет ад, и не только на земле… — заверили солдаты 28-й бригады.

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Оккупанты терпят значительные потери и пытаются перегруппироваться - Генштаб ВСУ

Источник: 28 ОМЕХБР

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