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Факты / Украина

Зеленский назвал число погибших украинских военных в войне с Россией

Илья Нежигай редактор ленты
Зеленский назвал число погибших украинских военных в войне с Россией

В войне с Россией погибло от 2,5 тыс. до 3 тыс. украинских военнослужащих.

Об этом в интервью CNN сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент заявил, что, по мнению украинских властей, в войне с российскими оккупантами погибли от 2,5 до 3 тысяч военнослужащих Украины. Он привел эти данные в сравнении с российскими потерями, где количество погибших составляет от 19 до 20 тыс. погибших человек (Россия по состоянию на 25 марта признавала лишь 1 351 потерю среди своих военнослужащих).

Владимир Зеленский добавил, что около 10 тыс. украинских военнослужащих получили ранения, и “трудно сказать, сколько из них выживут”.

По его словам, потери среди гражданского населения оценить куда сложно.

— Очень трудно говорить о гражданских лицах, поскольку на юге нашей страны, где города и поселки блокированы — Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток, и район к востоку, где находится Волноваха — мы просто не знаем, сколько людей погибло в этом районе, который блокирован, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, лишь после отступления российских войск с территории Киевской области были обнаружены тела 900 гражданских лиц.

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Источник: CNN

Фото: Офис президента

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