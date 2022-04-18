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Факты / Украина

60 оккупантов, вертолет, танк и два БМП: воины ОТУ Восток отразили пять российских атак

Наташа Тарчевська редактор ленты
60 оккупантов, вертолет, танк и два БМП: воины ОТУ Восток отразили пять российских атак

Украинские воины сорвали попытку оккупантов прорвать оборону и успешно отразили пять их атак.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток, это произошло 17 апреля. Конкретные районы и названия населенных пунктов, ввиду активной фазы боевых действий, не указываются.

Силами ОТУ Восток 17 апреля были уничтожены:

  • личный состав оккупантов – 60;
  • танки – 1;
  • боевые машины пехоты (БМП) – 2;
  • легкобронированные тягачи (МТЛБ) – 2;
  • артиллерийские системы – 3;
  • артиллерийские тягачи АО – 3;
  • вертолеты – 1.
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Источник: ОТУ Восток

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