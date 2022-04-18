60 оккупантов, вертолет, танк и два БМП: воины ОТУ Восток отразили пять российских атак

Украинские воины сорвали попытку оккупантов прорвать оборону и успешно отразили пять их атак.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток, это произошло 17 апреля. Конкретные районы и названия населенных пунктов, ввиду активной фазы боевых действий, не указываются.

Силами ОТУ Восток 17 апреля были уничтожены:

личный состав оккупантов – 60;

танки – 1;

боевые машины пехоты (БМП) – 2;

легкобронированные тягачи (МТЛБ) – 2;

артиллерийские системы – 3;

артиллерийские тягачи АО – 3;

вертолеты – 1.

Источник: ОТУ Восток