60 оккупантов, вертолет, танк и два БМП: воины ОТУ Восток отразили пять российских атак

Украинские воины сорвали попытку оккупантов прорвать оборону и успешно отразили пять их атак.
Как сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток, это произошло 17 апреля. Конкретные районы и названия населенных пунктов, ввиду активной фазы боевых действий, не указываются.
Силами ОТУ Восток 17 апреля были уничтожены:
- личный состав оккупантов – 60;
- танки – 1;
- боевые машины пехоты (БМП) – 2;
- легкобронированные тягачи (МТЛБ) – 2;
- артиллерийские системы – 3;
- артиллерийские тягачи АО – 3;
- вертолеты – 1.
Источник: ОТУ Восток