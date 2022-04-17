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Факты / Украина

Абрамович снова был в Киеве, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ — СМИ

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Роман Абрамович

Российский олигарх Роман Абрамович, против которого ввели санкции ЕС и Великобритания, наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Так, Абрамович приезжал в Киев, чтобы попытаться предложить пути возобновления переговоров между делегациями Украины и РФ.

По данным источников, он встречался с членами украинской переговорной группы и обсудил возможные пути возобновления переговоров.

Сейчас процесс приостановился после того, как в мировых СМИ обнародовали тела погибших жителей Киевской области, замученных российскими солдатами, в частности в Буче. Кроме того, российская власть не дала официального ответа по поводу предложений украинцев урегулирования войны на очной встрече делегаций в Стамбуле 29 марта.

В то же время спикер Абрамовича на запрос Bloomberg сказал, что он не в Киеве, и отказался комментировать визиты олигарха. Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк отказался предоставить комментарий. Так же не ответил на запрос спикер Кремля Дмитрий Песков.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Абрамович не является нейтральной стороной в переговорах, и что украинские интересы не совпадают с его интересами. Однако украинские переговорщики надеются воспользоваться его помощью в дипломатическом урегулировании.

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Источник: Bloomberg

Фото: Getty Images

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