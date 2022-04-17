В оккупированном Херсоне россияне запустили свое телевещание, и рассказывают о биологическом оружии, которое вроде бы собиралась изготовить Украина.

Об очередных фейках пропагандистов РФ сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

— Также в Херсоне они распространяют листовки, в которых призывают к фактическому подчинению оккупационных властей. Рассказывают о том, что сопротивление не имеет никакого смысла, а сейчас пора работать на Россию. Аналогичную технологию пропагандисты используют в другом оккупированном городе Запорожской области, в Энергодаре. Они распространяют листовки, чтобы сломить сопротивление местного населения и вызвать чувство неизбежности того, что российские власти пришли навсегда, — сказал Лещенко.

Следующий фейк касается попытки государства-агрессора украсть персональные данные и распространить вирус среди украинских интернет-пользователей.

– Служба Безопасности Украины предупреждает о новой киберугрозе. Оккупанты рассылают письма с вирусом якобы от имени СБУ. В письме рассказывают, что это инструкция, которую следует сохранить на свой персональный компьютер. Якобы там план действий на период активной фазы войны, карты, координаты укрытий и аварийные средства связи, — сообщил Лещенко.

Кроме того, на государственных российских каналах пропагандисты распространяют новости о намерении украинских властей нанести удар Точкой-У по беженцам на вокзале в городе Лозовая Харьковской области.

– Как и в случае с Краматорском, знакомый сценарий. Сначала предупреждают, что вроде бы это сделает Украина, а потом сами наносят удар. Кстати, уже многократно опровергнуто оправдание России, что вроде бы Точки-У у них нет на вооружении, — сказал Лещенко.

Еще один вброс распространяет Илья Кива, бывший депутат от партии ОПЗЖ, который сбежал в Россию и потерял депутатский мандат.

В своих публикациях он упрекает власти Николаева, что в городе нарастает недовольство из-за отсутствия воды.

— В результате войны, которую начало государство-агрессор, куда сбежал Кива, действительно в городе есть проблемы с водой. Но власть снабжает людей питьевой водой. А наладить систему водоснабжения – это приоритетная задача для местных властей. Обвинять в чем-то власти города, которые страдают от постоянных обстрелов и атак со стороны России, в то же время самому находясь там, это верх цинизма. Но что ожидать от Ильи Кивы, который в своих других публикациях напрямую призывает нанести по Украине ядерный удар, — добавил Лещенко.