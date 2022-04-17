Денисова призвала вывезенных в РФ украинцев выезжать в Европу через Нарву

Омбудсмен Людмила Денисова призвала украинцев, насильственно вывезенных в РФ из временно оккупированных регионов Украины, пользоваться пунктом пропуска в городе Нарва (Эстония) для того, чтобы выехать в Европу.

Она отметила, что по состоянию на 16 апреля в Россию было перемещено 808 тыс. человек, из которых 153 тыс. – дети.

— На прошлой неделе ко мне обратились волонтеры из России, которые обнаружили три лагеря для депортированных украинцев в Пензенской области. Они посетили один из таких лагерей, где в то время находились более 400 человек — преимущественно женщины и 147 детей всех возрастов, включая младенцев. Наши граждане были в крайне тяжелом и обременительном положении, не имели одежды, продуктов, предметов гигиены, ведь их забрали из Мариуполя прямо из бомбоубежища, – рассказала Денисова.

Омбудсмен сообщила, что по результатам совместной работы с российскими волонтерами, консульской службой в Эстонии и эстонской стороной, в субботу первые 7 украинцев из лагеря в Пензенской области, в том числе семья с тремя детьми, были доставлены в Нарву в Эстонии, где им предоставляется помощь.

Сейчас готовится перевозка следующей группы насильственно вывезенных в РФ украинцев.

— Я обращаюсь к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России и не знают, как добраться до Украины или стран Европы — вы можете воспользоваться пунктом пропуска через границу России в город Нарва, где вам окажут помощь консульская служба Украины и местные общины, — уточнила Денисова .

Всю информацию и полезные телефоны, необходимые для пересечения границы и пребывания в Эстонии, можно найти по ссылке. Также можно обратиться по номеру бесплатной и круглосуточной горячей линии: 0 800 50 17 20.