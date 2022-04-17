Путинские захватчики не отказались от планов захватить украинскую столицу, поэтому возвращаться в Киев эвакуированным жителям пока не стоит.

Об этом 17 апреля в одном из интервью заявил начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Николай Жирнов. Он отметил, что только окончание войны будет означать то, что возвращаться в Киев вполне безопасно.

— Мы просим сегодня в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, которые имеют где проживать за пределами города — не возвращаться, ведь есть опасность, как авиационных и ракетных ударов, так и действий ДРГ противника. Да и в целом противник не отказался от цели захватить столицу. Основное условие для безопасного возвращения в Киев — это окончание войны. В противном случае — даже снижение интенсивности боевых действий так же несет опасности.

По словам главы КМВА, украинская столица и ее защитники готовятся ко всем сценариям, поскольку сейчас враг пытается “подготовиться”, чтобы попытаться нанести повторный удар.

— В настоящее время враг пополняет свои потери, накапливает ресурсы и ремонтирует технику, готовит ее к применению. Понимая это, мы готовимся ко всем возможным сценариям и даже к худшим — к повторной попытке взять Киев, — подчеркнул Николай Жирнов.

Источник: Вечерний Киев