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Факты / Украина

Город до сих пор не упал: Шмыгаль сообщил о ситуации в Мариуполе

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Маріуполь

Украинские военные, которые сейчас находятся в осажденном Мариуполе Донецкой области, отказались от капитуляции российской стороны.

Это подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью ABC.

– Город до сих пор не упал. Есть еще наши военные силы, наши солдаты, так что они будут биться до конца, пока они в Мариуполе. Ни один большой город в Украине не упал. Только Херсон находится под контролем российских военных, а все остальные города — под контролем Украины, — сказал он.

Шмыгаль отметил, что хотя Мариуполь находится под контролем Украины, жители города страдают от нехватки продовольствия и воды.

– У них нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества. Они просят всех наших партнеров поддержать и помочь остановить эту гуманитарную катастрофу, — сказал Шмыгаль.

Напомним, что российские оккупанты предлагали украинским защитникам Мариуполя, которые сейчас держат оборону на металлургическом комбинате Азовсталь, сложить оружие и сдаться в плен.

По данным ABC, Мариуполь является стратегическим городом для РФ, поскольку его захват позволит российским силам на юге соединиться с войсками в Донбассе, а также даст доступ к ключевому порту.

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