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Факты / Украина

На блокпоста в Васильевке оккупанты похитили несовершеннолетнего сына главы Запорожской РГА

Наташа Тарчевська редактор ленты
На блокпоста в Васильевке оккупанты похитили несовершеннолетнего сына главы Запорожской РГА

Российские оккупанты похитили несовершеннолетнего сына главы Запорожской районной государственной администрации Олега Буряка.

Об этом 17 апреля в комментарии журналистам сообщил сам глава РГА. 16-летнего сына Олега Буряка похитили на российском блокпосте в Васильевке, когда он возвращался из Мелитополя в Запорожье.

— Это произошло 8 апреля в 11.22 на блокпосту в Васильевке. Мой 16-летний сын ехал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми.

Колонну автомобилей остановили российские военные и начали подходить к каждой чтобы проверить, кто и куда едет. Они увидели у моего сына телефон и вытащили его из машины, — рассказал председатель Запорожской РГА.

По словам Олега Буряка, в течение следующих девяти дней он пытался решить вопрос спасения сына самостоятельно, но ничего не получилось. Он также заверил, что рашистам известно, что подросток — сын местного украинского чиновника.

Свидетели похищения 16-летнего Влада также подтвердили, что российские солдаты держали машину на блокпосту в течение трех часов, после чего всех, кроме парня, отпустили.

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Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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