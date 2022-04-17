17 апреля христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье. В этот день во время праздничного богослужения в церквях освящают вербу, приносят ее домой и бьют веточками, приговаривая: Не я бью, верба бьет, через неделю — Пасха.

По этому случаю Факты ICTV рассказывают об украинской реактивной системе залпового огня РСЗО Верба, с помощью которой ВСУ уничтожают российских оккупантов.

РСЗО Верба разработана на базе старого советского Града. Однако ее пусковая установка получила немало серьезных изменений. К примеру, автоматизация Вербы достигла такого уровня, когда экипаж может не выходя из кабины нажать несколько кнопок, чтобы отправить в сторону врага 40 ракет 122-мм калибра.

При этом все они полетят точно в цель благодаря новой системе выравнивания и стабилизации платформы.

Также по сравнению с Градом украинская Верба ВСУ в разы быстрее определяет координаты и быстрее наводится. После этого система за считанные секунды меняет позицию, чтобы избежать ответных прилетов.

Характеристики РСЗО Верба:

колесная формула – 6*6;

максимальная скорость по шоссе – 85 км/ч;

запас хода – 1 300 км;

максимальная дальность стрельбы – 40 км;

масса боевой части – 21,3 кг;

время залпа – 20 секунд

количество направляющих труб – 40

длина реактивного снаряда – 2,87 м;

калибр ракеты – 122 мм;

рассчитана на 5 человек.

Позаботились разработчики Вербы и о том, чтобы врагу не пришлось долго ждать, а экипажу установки перезаряжать вручную боекомплект. Для этого создали транспортно-заряжающую машину, которая значительно уменьшает время на перезарядку.

Все вышеупомянутые характеристики обеспечивают высокую боевую эффективность и мобильность Вербы, что уже неоднократно подтверждено на поле боя.

Фото: Укроборонпром