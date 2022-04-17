17 апреля христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье. В этот день во время праздничного богослужения в церквях освящают вербу, приносят ее домой и бьют веточками, приговаривая: Не я бью, верба бьет, через неделю — Пасха.
По этому случаю Факты ICTV рассказывают об украинской реактивной системе залпового огня РСЗО Верба, с помощью которой ВСУ уничтожают российских оккупантов.
РСЗО Верба разработана на базе старого советского Града. Однако ее пусковая установка получила немало серьезных изменений. К примеру, автоматизация Вербы достигла такого уровня, когда экипаж может не выходя из кабины нажать несколько кнопок, чтобы отправить в сторону врага 40 ракет 122-мм калибра.
При этом все они полетят точно в цель благодаря новой системе выравнивания и стабилизации платформы.
Также по сравнению с Градом украинская Верба ВСУ в разы быстрее определяет координаты и быстрее наводится. После этого система за считанные секунды меняет позицию, чтобы избежать ответных прилетов.
Характеристики РСЗО Верба:
- колесная формула – 6*6;
- максимальная скорость по шоссе – 85 км/ч;
- запас хода – 1 300 км;
- максимальная дальность стрельбы – 40 км;
- масса боевой части – 21,3 кг;
- время залпа – 20 секунд
- количество направляющих труб – 40
- длина реактивного снаряда – 2,87 м;
- калибр ракеты – 122 мм;
- рассчитана на 5 человек.
Позаботились разработчики Вербы и о том, чтобы врагу не пришлось долго ждать, а экипажу установки перезаряжать вручную боекомплект. Для этого создали транспортно-заряжающую машину, которая значительно уменьшает время на перезарядку.
Все вышеупомянутые характеристики обеспечивают высокую боевую эффективность и мобильность Вербы, что уже неоднократно подтверждено на поле боя.
Фото: Укроборонпром