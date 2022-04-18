Военное руководство Российской Федерации спешно пытается подготовиться к битве за Донбасс, потому что хочу одержать хоть какую-то победу к 24 апреля, то есть к Пасхе.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

– Они очень сильно спешат, потому что они очень ограничены во времени. Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать в какой-то мере выигрыш России в этой спецоперации. Они спешат к Пасхе. Но хочу прямо сказать, что ничего у них не получится, Украина будет отстоять, — сообщил Кирилл Буданов.

Он сказал, что при этом они могут одержать определенные тактические победы на востоке Украины, но это им ничего не даст.

Глава ГУР МО отметил отсутствие решительности среди генералов России.

– У российского генералитета нет однородности исключительно по одной причине: на данном этапе точно подтверждена ликвидация восьми генералов вооруженных сил России. Этот фактор очень пугает многих из них, – заявил Кирилл Буданов.

По его словам, российские генералы не хотят быть козлом отпущения, которых обвинят в военных провалах армии РФ.

Руководитель ГУР сообщил, что российские пропагандисты угрожают в телеэфирах применением ядерного оружия.

– Успокойтесь все. Это только угрозы. Если Путин окончательно лишится рассудка и попытается это сделать (применить ядерное оружие, — Ред.), то это не так легко сделать технически. Он может на это пойти, но это не так просто сделать, – сказал Кирилл Буданов.

Он также прокомментировал призывы бывшего народного депутата Верховной Рады Ильи Кивы к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы последний применил ядерное оружие против Украины. По его словам, этот изменник Украины находится под контролем ГУР.

Фото: ГУР МО